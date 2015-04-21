У Хмельницькому відновлено опалення лікарень
13:36, 21 квітня 2015Новини регіонів
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З 20 квітня у Хмельницькому відновлено опалення лікарень та дитсадків.
Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, комунальне підприємство “Хмельницьктеплокомуненерго” у зв’язку зі зниженням середньодобової температура атмосферного повітря нижче +8 градусів почало поставляти тепло до приміщень лікувально-профілактичних установ та дошкільних закладів міста.
Як відомо, опалюваний сезон у Хмельницькому припинений з 14 квітня.
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