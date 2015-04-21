У Хмельницькому відновлено опалення лікарень

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, комунальне підприємство “Хмельницьктеплокомуненерго” у зв’язку зі зниженням середньодобової температура атмосферного повітря нижче +8 градусів почало поставляти тепло до приміщень лікувально-профілактичних установ та дошкільних закладів міста.

Як відомо, опалюваний сезон у Хмельницькому припинений з 14 квітня.