Після укусів кліщів у 7 киян діагностували хворобу Лайма

14:50, 21 квітня 2015
Новини регіонів
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Випадків зараження енцефалітом в цьому році поки не було.

клещ клещи / Фото: УНИАН

У парках та зелених зонах столиці з приходом тепла активізувалися кліщі, які є переносниками небезпечних захворювань, пише Сьогодні. Так, за даними головного лікаря Київського міського центру здоров'я Отто Стойки, з початку 2015 року зафіксовано 7 випадків зараження людей на хворобу Лайма. "Щоправда, це трохи менше, ніж було зафіксовано за аналогічний період минулого року. Тоді було вже 12 випадків", - каже Стійка.

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Випадків зараження енцефалітом в цьому році поки не було. Всього в минулому році зареєстровано 441 випадок захворювання на хворобу Лайма, причому у 228 осіб зараження відбулося безпосередньо в межах міста.

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Хвороба Лайма - серйозне інфекційне захворювання, яке передається іксодовими кліщами. Якщо на ранніх стадіях не проводиться лікування, хвороба може призвести до тривалої непрацездатності та інвалідності.

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