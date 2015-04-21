У столиці працюють травмпункти для надання допомоги постраждалим від укусів кліщів

У кожному районі Києва цілодобово працюють травмпункти, де надають допомогу при укусі кліщів.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-службі Київської міської державної адміністрації

Як зазначається, з березня до листопада спостерігається сезонна активність кліщів, яка має два виражених піки активності: у квітні-травні та в серпні-вересні.

Як нагадує Департамент охорони здоров’я, кліщі є переносниками збудників вірусних, риккетсіозних і бактеріальних захворювань. На території Києва кліщі переносять хворобу Лайма серед людей, піроплазмоз – серед собак, а в деяких регіонах України – ще й кліщовий енцефаліт, туляремію тощо.

«Якщо до тіла людини присмоктався кліщ, слід його зняти якомога швидше. У кожному районі Києва цілодобово працюють травмпункти, де кліща видалять, оброблять місце укусу, нададуть необхідні рекомендації», - підкреслили в КМДА.