З Дніпропетровської області на лікування за кордон було направлено 131 пораненого бійця

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, лише Литва у цьому році вже прийняла 11 бійців, а загалом протягом року країна готова прийняти близько 50 українських військових.

Це стало можливим завдяки домовленостям Дніпропетровської ОДА з Почесним консульством Литовської Республіки в Дніпропетровську.

Загалом з початку проведення АТО у лікарнях Дніпропетровщини отримали лікування понад 4,9 тис. постраждалих військових. Майже 1,95 тис. з них було прооперовано. Проведено переливання близько 1 тис. літрів крові. Таку допомогу в регіоні забезпечили 15 медзакладів.

За даними ОДА, на лікування постраждалих з обласного бюджету було витрачено 21,7 млн грн. Суттєва допомога також надана Дніпропетровською обласною організацією Товариства Червоного Хреста, яка забезпечила поранених в АТО ліками на суму понад 5 млн грн.