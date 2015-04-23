Львівщина: головного лікаря районної лікарні затримали на хабарі

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, хабар 53-річний посадовець вимагав і отримав за сприяння у працевлаштуванні на роботу у цей медичний заклад. Правоохоронці викрили головного лікаря «на гарячому» під час передачі грошей.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Згідно санкції статті посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність головного лікаря районної лікарні до інших аналогічних злочинів.