У Чернігові розшукують жінку, яка підкинула дитину в лікарню

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв’язків УМВС в області.

Згідно з повідомленням, зранку 22 квітня персонал Чернігівської обласної дитячої лікарні виявив на порозі відділення підкинуту дівчинку віком 10-12 місяців.

Дівчинка сиділа на порозі лікарні та намагалася підвестися. Вона була досить тепло одягнена, але взута була не за сезоном - у сандалі. Поблизу стояла пляшечка з водою, зазначили в міліції.

Лікарі обстежили залишену дівчинку і попередньо поставили діагноз «здорова». Вона почувається добре. На ручці дитини лікарі виявили сліди опіку, який вже загоївся.

У лікарню виїжджала слідчо-оперативна група Чернігівського міського відділу внутрішніх справ та оперативники кримінальної міліції у справах дітей УМВС. Складено акт про виявлення підкинутої дитини, повідомлено центр соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді.

Міліція перевіряє інформацію про молодих мам, які могли б зважитися на такий вчинок. Якщо матір дитини або родичі не будуть встановлені, дівчинку передадуть до притулку. Зараз дитина проходить поглиблене обстеження, йдеться в повідомленні.