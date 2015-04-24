У Чернігові знайдено батька дівчинки, яку підкинули в обласну дитячу лікарню

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв’язків УМВС в області.

Згідно з повідомленням, інформацію про залишену дитину побачила сусідка родини, яка проживає у Ріпкинському районі. Вона зателефонувала у міліцію та до батька дівчинки. Чоловік працює в Чернігові на одному з ринків приїздить додому лише на вихідні.

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Під час зустрічі дівчинка впізнала батька. Однак дитина поки що залишатиметься в лікарні. Правоохоронці готують запит до Ріпкинської районної служби у справах дітей на обстеження умов проживання дітей в цій родині та можливості подальшого перебування дівчинки в цій сім’ї.

За інформацією кримінальної міліції у справах дітей, мати дівчинки має ще двох старших дітей від першого чоловіка дев’яти і трьох років. Щодо обох своїх старших дітей жінка позбавлена батьківських прав. Зараз буде вирішуватися питання щодо доцільності подальшого перебування дівчинки у сім’ї.

Як повідомляв УНІАН, зранку 22 квітня персонал Чернігівської обласної дитячої лікарні виявив на порозі грудного відділення підкинуту дівчинку віком 10-12 місяців.