У Вінниці від анорексії померла 18-річна студентка

У Вінниці 18-річна дівчина в гонитві за стрункістю схудла до 29 кг при зрості метр сімдесят. В лікарню дівчина потрапила вже в стані агонії. Врятувати її не змогли, організм був надто виснаженим. Медики констатували крайню ступінь анорексії, йдеться в сюжеті ТСН.

У Вінницькому училищі культури і мистецтв імені Леонтовича, де навчалася дівчина, кажуть, що її надмірну худорлявість почали помічати близько року тому, однак говорити про це дівчина відмовлялася. Тільки близькі подруги знали, що Марина лікується від анорексії.

В адміністрації училища кажуть, що останнім часом Марина часто хворіла і не з'являлася на парах, але про те, від чого вона лікувалася, дізналися лише за чотири дні до її смерті.

Лікарі розповідають, що Марина потрапила до лікарні вже в стані агонії. Тільки підключили пацієнтку до апарату штучного дихання, серце Марини зупинилося через виснаження організму.