Допомога штабу Ахметова рятує життя недоношеним немовлятам у Донецьку

Сім'ї 4-х дітей, які днями з'явилися на світ в одному з пологових будинків Донецька, отримали медикаментозну допомогу від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Діти з'явилися на світ раніше терміну з маленькою вагою. Через важку фінансову ситуацію батьки не в змозі придбати дорогі медикаменти самостійно.

«Про ситуацію в одному з пологових будинків Донецька Штаб Ріната Ахметова дізнався з соціальних мереж. Ми оперативно відреагували на прохання і закупили необхідні медикаменти, засоби гігієни та витратні матеріали для надання допомоги чотирьом діткам, які опинилися у відділенні для недоношених. За рішенням Ріната Ахметова, пріоритетом діяльності Штабу є надання допомоги на лікування дітям, які зараз перебувають у зоні АТО. У Штабі працює «гаряча лінія», куди ми закликаємо звертатися батьків, чиї діти потребують допомоги», - прокоментувала ситуацію Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Клич про допомогу цим новонародженим у соціальних мережах кинула директор донецького Центру матері та дитини Тетяна Носач.

«Зараз ситуація дуже складна в Донецьку. В місті за тиждень народжується від 70 до 90 малюків, а в лікарнях немає фінансування. До війни зі звичайними пологами все було в порядку, але з маловаговими дітками проблема була і раніше. Такі дітки потребують дуже великої кількості ліків для того, щоб розвивався добре мозок і внутрішні органи, і вони не стали інвалідами. Дуже важливо допомогти їм, поки вони лежать у лікарні. Ми стикалися з такими випадками і розуміємо, як багато грошей іде щотижня на виходжування такої дитини. Будь-яка допомога таким сім'ям зараз дуже важлива», - каже Носач.

Нагадаємо, за час роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова адресна допомога на екстрене лікування та придбання медикаментів була надана понад 5 000 осіб.

Заявку на допомогу в лікуванні жителі Донбасу і переселенці можуть залишити на «гарячій лінії» Гуманітарного штабу 0800 509 001 або по електронній пошті helpdonbass@fdu.org.ua.