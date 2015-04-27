B Донецьку область в'їхала 3-я автоколона 18-го Рейсу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 25 квітня, з Дніпропетровська до Донецька вирушила третя автоколона 18-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. 42 великовантажних автомобіля везуть в логістичний центр Штабу на «Донбас Арені» 840 тонн продуктів: соняшникову олію, крупи, макарони, цукор, борошно, консерви рибні, вівсяні пластівці, згущене молоко, паштет, дитяче харчування.

Через недобросовісність постачальника, який доставив на склад у Дніпропетровську неякісну продукцію, до складу гуманітарного вантажу не була включена тушонка. Завдяки системі контролю Штабу некондиційний продукт був вчасно виявлений. У зв'язку з цим 3 машини, в яких повинна була знаходитися тушонка, були завантажені крупами і борошном. В Донецьк, як і планувалося, вирушило 42 великовантажних автомобілі.

В Гуманітарному штабі оперативно приймається рішення про заміну тушонки при подальшому формуванні продуктових наборів на рівноцінний по калорійності продукт, що відповідає всім нормам якості.

«Система контролю якості Гуманітарної штабу виявила, що продукт був поставлений в некондиційному вигляді. Штаб більше не буде закуповувати продукцію цього постачальника, - прокоментував ситуацію Олександр Вишняк, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» штабу Ріната Ахметова. - Хочу зазначити, що для штабу, його засновника Ріната Ахметова дуже важливо, щоб допомога благополучателям надходила якісною, у відповідності з усіма нормами і стандартами».

Нагадаємо, протягом цього тижня Гуманітарний штаб планує доставити на Донбас більш як 1860 тонн продуктів.

«Фахівці штабу вчасно оформили всі документи, отримані при пропуску, для того щоб допомога Ріната Ахметова, надійшла людям вчасно. - Розповідає волонтер Гуманітарного штабу Максим Ровінський. - На наступному тижні штаб не припиняє ні на день свою роботу, буде продовжена доставка продуктів людям, які потребують допомоги».

Всього в квітні 2015 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити мирному населенню Донбасу 500 тисяч наборів виживання і 30 тисяч дитячих наборів.