Під час проведення «Київського напівмарафону-2015» до медиків звернулися 16 учасників
09:50, 27 квітня 2015Новини регіонів
0
Під час проведення «Київського напівмарафону-2015», який відбувся у неділю, 26 квітня, до столичних лікарів за медичною допомогою звернулися 16 його учасників, один з них помер
12 учасників напівмарафону (у тому числі 3 дітей) госпіталізовані
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у Департаменті охорони здоров’я КМДА, найчастіші причини звернень - травми та втрата свідомості.
"Серед тих, хто потребував допомоги медиків, троє отримали її на місці. 12 учасників напівмарафону (в тому числі 3 дітей) госпіталізовано. Один учасник помер", - зазначається у повідомленні.
За наявною інформацією, під час проведення заходу були задіяні 10 бригад екстреної медичної допомоги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter