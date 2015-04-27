Під час проведення «Київського напівмарафону-2015» до медиків звернулися 16 учасників

09:50, 27 квітня 2015
Новини регіонів
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Під час проведення «Київського напівмарафону-2015», який відбувся у неділю, 26 квітня, до столичних лікарів за медичною допомогою звернулися 16 його учасників, один з них помер

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у Департаменті охорони здоров’я КМДА, найчастіші причини звернень - травми та втрата свідомості.

"Серед тих, хто потребував допомоги медиків, троє отримали її на місці. 12 учасників напівмарафону (в тому числі 3 дітей) госпіталізовано. Один учасник помер", - зазначається у повідомленні.

За наявною інформацією, під час проведення заходу були задіяні 10 бригад екстреної медичної допомоги.

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