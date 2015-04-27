У Києві на санаторно-курортне лікування чорнобильців виділено понад 13 млн грн

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова.

Зазначається, що у столиці триває низка заходів, приурочених до 29-х роковин аварії на ЧАЕС. Так, було покладено квіти до Меморіального кургану героїв Чорнобиля на території церкви Святого Архангела Михаїла.

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«29 років тому нашу державу спіткала найжорстокіша в історії людства техногенна катастрофа – аварія на Чорнобильській атомній станції. Називати якусь точну кількість жертв цієї аварії неправильно, адже постраждала вся Україна, всі ми досі відчуваємо наслідки цієї катастрофи. Проте є люди, які постраждали найбільше – це, в першу чергу, ліквідатори, які ціною свого здоров’я рятували майбутнє, та мешканці територій, на які прийшовся найбільший удар. І сьогодні ми маємо забезпечити цим людям, в першу чергу, належне медичне обслуговування», - сказав Ніконов.

За його словами, цього року, вперше, на санаторно-курортне лікування чорнобильців І категорії та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи виділено понад 13,4 мільйонів гривень.

Ніконов зазначив, що закупівля послуг санаторно-курортного лікування буде проводитися Департаментом соціальної політики, враховуючи профілі захворювання постраждалих осіб та потерпілих дітей, їхні потреби та медичні рекомендації щодо місця лікування (курорту).

Ніконов додав, що до 29-х роковин аварії міська влада запланувала понад 15 млн грн на виплату матеріальної допомоги чорнобильцям. Так допомогу отримають: діти-інваліди, інвалідність, яким пов’язана з Чорнобильською катастрофою – 96 осіб по 250 грн на одну особу; діти-сироти – 46 осіб по 250 грн на одну особу; інваліди ЧАЕС ( категорії 1) – 15905 осіб – 300 грн на одну особу; вдови (вдівці) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою – 4653 особам по 250 грн на одну особу; постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 2) – 37793 особам – 250 грн на одну особу.

Станом на 1 квітня цього року в Києві проживає майже 83 тисячі осіб, які мають статус постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Майже половина всіх чорнобильців Києва проживає у Деснянському та Дарницькому районах.