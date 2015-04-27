Харківщина: у військовому госпіталі вкрадена гуманітарна допомога від волонтерів
Військова прокуратура Харківського гарнізону Центрального регіону України розпочала кримінальне провадження за фактом крадіжки гуманітарної допомоги, що надійшла від волонтерів.
Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
"Військовою прокуратурою Харківського гарнізону Центрального регіону України розпочато кримінальне провадження за фактом заволодіння службовими особами одного з військових мобільних госпіталів, підпорядкованих Військово-медичному клінічному центру Північного регіону Міністерства оборони України, чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що в жовтні 2014 року благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Єдина родина» в рамках проекту «Одень солдата – помоги ребятам» надала благодійну допомогу одному з мобільних госпіталів у виді медичних препаратів, ліків та іншого майна на загальну суму понад 140 тис. грн.
"Військові службові особи госпіталю прийняли зазначену допомогу у жовтні 2014 року, проте не облікували її, а у подальшому заволоділи 48 найменуваннями медичних засобів та ліків загальною кількістю понад 1 тис. 800 одиниць", - зазначають у прокуратурі.
Досудове розслідування проводять слідчі відділу спеціальної міліції Головного управління МВС України в Харківській області.
Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону Центрального регіону України.
Санкція ч. 2 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.