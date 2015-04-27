Харківщина: у військовому госпіталі вкрадена гуманітарна допомога від волонтерів

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Військовою прокуратурою Харківського гарнізону Центрального регіону України розпочато кримінальне провадження за фактом заволодіння службовими особами одного з військових мобільних госпіталів, підпорядкованих Військово-медичному клінічному центру Північного регіону Міністерства оборони України, чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що в жовтні 2014 року благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Єдина родина» в рамках проекту «Одень солдата – помоги ребятам» надала благодійну допомогу одному з мобільних госпіталів у виді медичних препаратів, ліків та іншого майна на загальну суму понад 140 тис. грн.

"Військові службові особи госпіталю прийняли зазначену допомогу у жовтні 2014 року, проте не облікували її, а у подальшому заволоділи 48 найменуваннями медичних засобів та ліків загальною кількістю понад 1 тис. 800 одиниць", - зазначають у прокуратурі.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу спеціальної міліції Головного управління МВС України в Харківській області.

Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону Центрального регіону України.

Санкція ч. 2 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.