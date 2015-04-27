У Торезі відкрився пункт видачі гуманітарної допомоги Штабу Ахметова

Сьогодні, 27 квітня 2015 року, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відкрив пункт видачі наборів виживання у Торезі Донецької області, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. У місті великий попит на гуманітарну допомогу, і мирні місцеві мешканці неодноразово зверталися в Штаб з проханням відкрити пункт видачі.

Пункт працюватиме за адресою: вул. Піонерська, 2а.

Час роботи: з 9.00 до 14.00, з понеділка по п'ятницю.

Щомісяця Гуманітарний штаб планує видавати більше 10 тисяч продуктових наборів.

Допомогу від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова в Торезі можуть отримати мирні місцеві жителі пільгових категорій, затверджених Штабом:

Люди з I і II групою інвалідності.

Батьки-одинаки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років).

Багатодітні сім'ї (кількість дітей ≥ 3, вік усіх дітей до 18 років).

Пенсіонери, вік яких старше 65 років, для Донецька і Макіївки старше 60 років.

Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів.

Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав.

Інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій.

Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені.

Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку.

Діти-сироти до 23 років.

Детальну інформацію про роботу пункту видачі гуманітарної допомоги від Штабу Ріната Ахметова в Торезі можна дізнатися на «гарячій лінії» 0800 509 001 або helpdonbass@fdu.org.ua.