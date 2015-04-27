На Житомирщині за добу 2 людини потрапили до реанімації через укуси змій

На Житомирщині в Овруцькому районі за останню добу дві людини потрапили до реанімації через укуси змій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, перший випадок трапився 26 квітня у селі Сташки Овруцького району. 50-річний чоловік, перебуваючи у лісі, вийшов на узбіччя дороги, де його за гомілку і вкусила змія. Швидкою допомогою потерпілого було госпіталізовано до реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні. Медики надали постраждалому необхідну допомогу.

Того ж дня змія вкусила 46-річного мешканця міста Овруч. Компанія друзів відпочивала на природі і один із них побачив змію-мідянку та почав з нею гратися – змія вкусила його в руку. Медики доставили чоловіка до реанімаційного відділення тієї ж Овруцької районної лікарні. Наразі потерпілий переведений до терапевтичного відділення лікувального закладу.

З огляду на ці випадки, рятувальники застерігають населення області та закликають людей бути обережними.

"Укус змії може мати дуже серйозні наслідки, тому що отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: серцево-судинну, кровотворну, нервову. У вкушеного вже через півгодини наступають загальні ознаки отруєння: слабкість, головний біль, блювота, задишка, запаморочення, з'являється набряклість тканин, тощо", - йдеться у повідомленні.