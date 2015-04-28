В Одесі затримано медика, який вимагав у хворого хабар

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, завідувач відділу медико-санітарної експертної комісії вимагав неправомірну вигоду за присвоєння хворому громадянину безстрокової 3-ї групи інвалідності.

«Правопорушника затримано під час отримання частини грошей у сумі 500 дол.», - повідомили у відділі. 27 квітня слідчим управлінням Одеського обласного управління міліції медпрацівникові повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.