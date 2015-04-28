В Одесі затримано медика, який вимагав у хворого хабар
09:44, 28 квітня 2015Новини регіонів
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В Одесі заввідділом медико-санітарної експертної комісії вимагав у хворого 1 тис. дол. за присвоєння групи інвалідності.
Правопорушника затримано під час отримання частини грошей
1i.com.ua
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, завідувач відділу медико-санітарної експертної комісії вимагав неправомірну вигоду за присвоєння хворому громадянину безстрокової 3-ї групи інвалідності.
«Правопорушника затримано під час отримання частини грошей у сумі 500 дол.», - повідомили у відділі. 27 квітня слідчим управлінням Одеського обласного управління міліції медпрацівникові повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
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