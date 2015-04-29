До Вінниці надійшов гуманітарний вантаж із США для бійців АТО

До Вінниці надійшов гуманітарний вантаж вагою 400 кг від американського міста-побратима Бірмінгем для бійців, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, посилка з 37 коробок надійшла до міста кур’єрською поштою 28 квітня.

«Ця партія найбільша з усіх, що приходили до цього. Вона включає медикаменти, перев’язувальні матеріали, системи для переливання крові. Це дуже необхідні для військових, які зараз перебувають на сході, матеріали. У місті Бірмінгемі є великий медичний університет, відомий на всю країну, і мерія разом з працівниками цього університету самі підбирають необхідний перелік медикаментів. Вантаж містить також спеціальні і дуже дорогі ліки, наприклад, для зупинки крові, антисептики», - розповів радник міського голови Ольга Парвадова.

За її словами, ліки та перев’язувальні матеріали буде розділено на окремі партії. Ними доукомплектовуватимуть гуманітарні вантажі, які в подальшому направлятимуться на схід країни до різних підрозділів, де зараз перебувають бійці з Вінниці.