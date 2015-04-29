До Вінниці надійшов гуманітарний вантаж із США для бійців АТО
Це медикаменти, перев’язувальні матеріали, системи для переливання крові. Це дуже необхідні для військових, які зараз перебувають на сході, матеріали
До Вінниці надійшов гуманітарний вантаж вагою 400 кг від американського міста-побратима Бірмінгем для бійців, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції.
Як повідомили УНІАН у департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, посилка з 37 коробок надійшла до міста кур’єрською поштою 28 квітня.
«Ця партія найбільша з усіх, що приходили до цього. Вона включає медикаменти, перев’язувальні матеріали, системи для переливання крові. Це дуже необхідні для військових, які зараз перебувають на сході, матеріали. У місті Бірмінгемі є великий медичний університет, відомий на всю країну, і мерія разом з працівниками цього університету самі підбирають необхідний перелік медикаментів. Вантаж містить також спеціальні і дуже дорогі ліки, наприклад, для зупинки крові, антисептики», - розповів радник міського голови Ольга Парвадова.
За її словами, ліки та перев’язувальні матеріали буде розділено на окремі партії. Ними доукомплектовуватимуть гуманітарні вантажі, які в подальшому направлятимуться на схід країни до різних підрозділів, де зараз перебувають бійці з Вінниці.