Лісова пожежа в Чорнобильській зоні не вплинула на радіаційний фон у Чернігівській області

У Чернігівській області радіаційний фон не зазнав змін, зважаючи на лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження.

Як повідомили у прес-службі управління ДСНС в області, у Чернігові рівень радіаційного фону станом на сьогоднішній ранок становив 11 мкР/год. В межах області цей показник коливався від 10 до 13 мкР/год.

Минулого тижня цей показник також був у межах норми – 11 мкР/год.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глинка, Лубянка Іванківського району на площі близько 320 га виникла 28 квітня о 12.45.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 6.00 29 квітня фронт пожежі на даній території оточений і зупинений. Наразі триває остаточна ліквідація пожежі.