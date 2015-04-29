У Донецьк виїхала фінальна у квітні автоколона з продуктами від Штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 29 квітня, з Дніпропетровська до Донецька вирушила фінальна у квітні автоколона з продуктами для мирних жителів Донбасу від Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова. Також це завершальна колона 18-го Гуманітарного рейсу.

«26 великовантажних автомобілів доставлять в логістичний центр Штабу на «Донбас Арені» 520 тонн продуктів: цукор, борошно, крупи, макарони, консерви рибні, паштет, вівсяні пластівці, згущене молоко. Ця доставка продуктів дозволить волонтерам вже в Донецьку сформувати 45 тисяч наборів виживання для мирних жителів Донбасу. Особливістю цієї колони є те, що ми в терміновому порядку доставляємо консерви з сардин, які увійдуть в продуктові пакети замість тушонки, яка була повернута постачальнику через незадовільну якість. Завдяки цьому набори виживання будуть сформовані вчасно, і ми впевнені, що люди отримають якісні продукти», – прокоментував відправку колони волонтер Гуманітарного штабу Максим Ровінський.

Гуманітарний вантаж, який везе сьогоднішня автоколона в Донецьк, призначений для найбільш соціально незахищених категорій мирного населення за лінією дотику в Донецькій і Луганській областях: для людей похилого віку, інвалідів, багатодітних матерів та інших громадян пільгових категорій.

Нагадаємо, з урахуванням цієї автоколони, всього в квітні 2015 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити мирному населенню Донбасу 500 тисяч наборів виживання і 30 тисяч дитячих наборів.