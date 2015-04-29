У Києві 7-річний хлопчик залишився живим, випавши з шостого поверху

18:41, 29 квітня 2015
Новини регіонів
71

У Деснянському районі Києва 7-річний хлопчик залишився живим, випавши з балкону квартири на шостому поверсі.

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, інцидент стався вчора.

"Лікарі швидкої допомоги, прибувши на місце, оглянули дитину. Попередньо вони встановили, що в 7-річного хлопчика перелом ключиці, струс головного мозку, множинні садна і забої м’яких тканин. Потерпілого доставили до «Охматдиту» для детального обстеження і надання необхідної допомоги. Медики оцінювали його стан як стабільно важкий", - повідомили у ВЗГ.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку Деснянського райуправління столичної міліції. Проводиться перевірка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter