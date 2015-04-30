У Луганській області на розтяжці підірвався мирний мешканець

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, це сталося на лінії розмежування вогню поблизу м. Золоте.

38-річний житель Луганська, вийшовши у лісосмугу, що неподалік від блокпоста українських силовиків, зачепив розтяжку з гранатою, яка вибухнула. В результаті чоловік дістав тяжкі осколкові поранення ніг і грудей. Зараз він перебуває в лікарні, за життя пораненого борються медики.

Деталі нещасного випадку з'ясовують силові органи, швидше за все, чоловік намагався пройти з окупованої на контрольовану Україною територію не через офіційний пункт пропуску, а по «зеленці», де і наткнувся на розтяжку, зазначили в прес-службі.