Одеські правоохоронці викрили угруповання, яке поширювало психотропи по всій Україні
Учасники угруповання займалися збутом лікарських засобів, що містять прекурсор псевдоефедрин, наркозалежним особам для подальшого виготовлення ними психотропних речовин
Одеські правоохоронці викрили угруповання, яке налагодило поширення психотропних речовин по всій Україні.
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, до складу групи входило 4 особи - мешканці Донецької й Луганської областей віком від 33 до 60 років. Учасники угруповання займалися збутом лікарських засобів «Ефіну» і «Акатару», що містять прекурсор псевдоефедрин, наркозалежним особам для подальшого виготовлення ними психотропних речовин. Ціна за 1 конвалюту становила 160 грн.
Учасники угруповання використовували заходи конспірації, замовлення приймали лише по мобільних телефонах. Відправка покупцям у різні міста України здійснювалося через кур'єрські служби доставки, оплата проводилася накладеним платежем або перерахуванням коштів на банківські картки.
Встановивши всіх учасників злочинної групи і провівши оперативну закупівлю лікарських засобів з вмістом ефедрину, працівники Одеського регіонального управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків затримали на поточному тижні 3-х наркоторговців у Херсоні, де підозрювані тимчасово проживали. Четвертий чоловік - у розшуку.
«У ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання учасників угруповання вилучено 55 тис. грн, отримані від незаконного збуту лікарських засобів, облікові документи, технічні засоби зв'язку і більш як 1 тис. конвалют психотропних речовин, вартість яких на «чорному ринку» становить понад 175 тис. грн», - розповіли у відділі.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Вилучені лікарські засоби направлено на експертизу.