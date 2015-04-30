Одеські правоохоронці викрили угруповання, яке поширювало психотропи по всій Україні

Одеські правоохоронці викрили угруповання, яке налагодило поширення психотропних речовин по всій Україні.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, до складу групи входило 4 особи - мешканці Донецької й Луганської областей віком від 33 до 60 років. Учасники угруповання займалися збутом лікарських засобів «Ефіну» і «Акатару», що містять прекурсор псевдоефедрин, наркозалежним особам для подальшого виготовлення ними психотропних речовин. Ціна за 1 конвалюту становила 160 грн.

Учасники угруповання використовували заходи конспірації, замовлення приймали лише по мобільних телефонах. Відправка покупцям у різні міста України здійснювалося через кур'єрські служби доставки, оплата проводилася накладеним платежем або перерахуванням коштів на банківські картки.

Встановивши всіх учасників злочинної групи і провівши оперативну закупівлю лікарських засобів з вмістом ефедрину, працівники Одеського регіонального управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків затримали на поточному тижні 3-х наркоторговців у Херсоні, де підозрювані тимчасово проживали. Четвертий чоловік - у розшуку.

«У ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання учасників угруповання вилучено 55 тис. грн, отримані від незаконного збуту лікарських засобів, облікові документи, технічні засоби зв'язку і більш як 1 тис. конвалют психотропних речовин, вартість яких на «чорному ринку» становить понад 175 тис. грн», - розповіли у відділі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Вилучені лікарські засоби направлено на експертизу.