Показники радіаційного фону у Києві

На 7.00 вівторка, 5 травня, радіаційний фон у Києві становить 11 мікрорентген на годину.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, зазначаючи, що безпечний рівень радіаційного фону у Києві становить до 30 мікрорентген на годину.

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У місті Чорнобиль радіаційний фон сьогодні вранці - 23 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 50 мікрорентген на годину).

На промисловому майданчику Чонобильської АЕС – 59 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 140 мікрорентген на годину).

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, 2 травня було ліквідовано масштабну лісову пожежу, що спалахнула 28 квітня у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС.