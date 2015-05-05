У Львові чадним газом отруїлося 8 осіб

Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Зокрема, 2 травня в квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку на вулиці Стрийській внаслідок несправності газової колонки отруїлись чадним газом троє осіб, серед яких 3-місячна дитина.

3 травня на вулиці Ангарній в приватному будинку чадним газом також отруїлись троє особи, з них трирічна дитина.

Окрім того, 2 травня на вулиці Скорини в квартирі чотириповерхового житлового будинку внаслідок несправності газової колонки отруївся чадним газом 38-річний чоловік, а 3 травня на вулиці Повстанській в квартирі п’ятиповерхівки - 29-річний чоловік.