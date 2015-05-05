У Львові чадним газом отруїлося 8 осіб
11:07, 05 травня 2015Новини регіонів
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У Львові за минулі вихідні, 2-3 травня, в медичні заклади міста з діагнозом „отруєння чадним газом” госпіталізовано 8 осіб, з них двоє дітей.
Фото: УНИАН
Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
Зокрема, 2 травня в квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку на вулиці Стрийській внаслідок несправності газової колонки отруїлись чадним газом троє осіб, серед яких 3-місячна дитина.
3 травня на вулиці Ангарній в приватному будинку чадним газом також отруїлись троє особи, з них трирічна дитина.
Окрім того, 2 травня на вулиці Скорини в квартирі чотириповерхового житлового будинку внаслідок несправності газової колонки отруївся чадним газом 38-річний чоловік, а 3 травня на вулиці Повстанській в квартирі п’ятиповерхівки - 29-річний чоловік.
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