Житомирщина: чоловік потрапив до реанімації через укус змії

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, 4 травня в пункт зв'язку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Овруч від чергового центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що у селищі Першотравневе чоловіка вкусила змія.

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З'ясувалося, що 22-річний постраждалий порався по господарству на власному подвір’ї та раптово відчув різкий біль в нозі. Нахилившись, чоловік побачив на землі змію. Плазун укусив постраждалого за палець лівої ноги. Родичі, які перебували в будинку, почули крик чоловіка та вибігли на подвір’я, вони викликали «швидку». Хворого госпіталізували до реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні. Його стан середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня в Овруцькому районі вже траплялися випадки укусів людей небезпечними плазунами.