На Львівщині чоловіка госпіталізовано до реанімації через укус змії

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, 5 травня до реанімаційного відділення Бібрської районної лікарні госпіталізовано 35-річного жителя села П’ятничани Жидачівськаго району Львівщини з діагнозом «укус змії, анафілактичний шок».

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На даний час потерпілого перевезено до реанімаційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні. Це вже другий, з настанням потепління, зафіксований випадок укусів людей зміями на Львівщині.

Зокрема, 3 травня до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні було госпіталізовано жительку села Коростів Сколівського району Львівщини, яку у гомілку ноги вкусила змія.