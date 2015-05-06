Київрада планує збільшити фінансування програми "Здоров'я киян"

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської ради, відповідні зміни до бюджету міста на 2015 рік та програми соціально-економічного розвитку будуть внесені на пленарному засіданні 14 травня.

Як нагадав голова комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, співголова фракції “УДАР-Солідарність” Андрій Странніков, при прийняті бюджету столиці на цей рік на фінансування програми “Здоров'я киян” було закладено 226,562 млн грн.

За його словами, за результатами першого кварталу 2015 р. було виділено додаткове фінансування в розмірі 90,4 млн грн.

Відповідними змінами до бюджету передбачається загалом збільшити фінансування заходів, зокрема, Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 177,1 млн грн.

Так, окрім дофінансування міської цільової програми “Здоров'я киян”, ще близько 50 млн грн будуть направлені на закупівлю медикаментів для лікувально-профілактичних закладів, 30 млн грн - на харчування для лікувально-профілактичних закладів і 6,7 млн грн. - на закупівлю обладнання для Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи.

Також Странніков повідомив, що передбачається виділити 30 млн грн районним у місті Києві державним адміністраціям на придбання медикаментів за пільговими рецептами.