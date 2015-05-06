Вживання фруктози підсилює почуття голоду

У новому дослідженні взяли участь 24 людини. Добровольцям дали напої, підсолоджені глюкозою або фруктозою. Потім учасникам показали фотографії калорійної їжі і запитали, наскільки вони голодні. Також фахівці просканували мозок добровольців, пише meddaily.ru.

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Учасники, які випили напій з фруктозою, відчували більш сильне відчуття голоду. Крім того, при погляді на фотографії їжі у них сильніше підвищувалася активність у орбітофронтальній і зоровій корі головного мозку порівняно з тими добровольцями, яким дали напій з глюкозою. До того ж, після фруктози рівень інсуліну в плазмі зростав не так сильно, як після прийому глюкози.

Дослідники пропонували добровольцям вибрати між грошовою винагородою і їжею. Учасники, які випили напій з фруктозою, частіше відмовлялися від грошей на користь їжі. За словами фахівців, глюкоза сприяє виникненню почуття ситості, а фруктоза - ні. Тому через прийом фруктози підвищується суб'єктивна цінність калорійних продуктів. Це підштовхує людей до прийому їжі.