У сім'ях переселенців у Дніпропетровській області народилося 350 дітей

Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, в сім'ях переселенців народилася одна трійня і дві двійні.

«Лікарі Дніпропетровського обласного перинатального центру приймали трійню і двійню, а лікарі перинатального центру Дніпропетровської міської клінічної лікарні №9 - ще одну двійню», - зазначила головний позаштатний акушер-гінеколог департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Катерина Каїра.

За її словами, ще 338 вагітних перебувають на обліку в медичних закладах регіону і очікують поповнення в сім'ї.

Наразі в Дніпропетровській області проживає понад 12,8 тисячі дітей, які переїхали з Донбасу і Криму.