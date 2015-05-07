У сім'ях переселенців у Дніпропетровській області народилося 350 дітей
12:19, 07 травня 2015Новини регіонів
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З березня 2014 року на території Дніпропетровської області в сім'ях тимчасових переселенців з Донбасу і Криму народилося 365 дітей, більш як половина з них - хлопчики
У сім'ях переселенців у Дніпропетровській області народилося 350 дітей / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, в сім'ях переселенців народилася одна трійня і дві двійні.
«Лікарі Дніпропетровського обласного перинатального центру приймали трійню і двійню, а лікарі перинатального центру Дніпропетровської міської клінічної лікарні №9 - ще одну двійню», - зазначила головний позаштатний акушер-гінеколог департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Катерина Каїра.
За її словами, ще 338 вагітних перебувають на обліку в медичних закладах регіону і очікують поповнення в сім'ї.
Наразі в Дніпропетровській області проживає понад 12,8 тисячі дітей, які переїхали з Донбасу і Криму.
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