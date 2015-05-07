Перша автоколона 19-го Гумрейса Ахметова доставить на Донбас оновлені набори виживання

Вранці 7 травня з Дніпропетровська до Донецька виїхала перша травнева автоколона 19-го Рейсу Ріната Ахметова з продуктами для мирного населення Донбасу, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

35 великовантажних автомобілів везуть в логістичний центр Штабу на «Донбас Арені» 700 тонн продуктів: цукор, борошно, крупи, горох, макарони, вівсяні пластівці, олію, згущене молоко, сіль, паштет, консерви з сардин, дитячі пюре, дитячі суміші, каші.

«Особливість цієї колони в тому, що ми починаємо доставку оновлених продуктових наборів, які вже в травні отримають ті, хто потребує допомоги. Ми замінили проблемну тушонку і кільку консервами курячого паштету і сардинами в олії, замість перлової крупи в наборі тепер горох. Крім цього, в травні у набір включено сіль. Оновлений 12-кілограмовий пакет від Штабу Ріната Ахметова мирні жителі Донбасу почнуть отримувати вже після 12 травня», - прокоментував відправку колони волонтер Гуманітарного штабу Максим Ровінський.

Доставка цих продуктів дозволить волонтерам у Донецьку сформувати 50 тисяч наборів виживання для дорослих та 11 тисяч дитячих наборів.

Ця допомога призначена для найбільш соціально незахищених категорій мирного населення Донецької і Луганської областей, які мешкають за лінією дотику - для людей похилого віку, матерів-одиначок, інвалідів, дітей-сиріт.

Окрім продуктових наборів, машини везуть у Донецьк 12 тисяч подарунків від Ріната Ахметова до Дня Перемоги для ветеранів-фронтовиків, які проживають на підконтрольних територіях.

Всього подарунки отримають 38 тисяч ветеранів-фронтовиків. У цій колоні – 12 тисяч подарунків. Машини везуть цукерки, бісквітний рулет, чай, гігієнічний набір (шампунь, мило туалетне і мило господарське), чашку і листівку.

«Рінат Ахметов щороку вітає ветеранів, і цей рік не виняток, - зазначив Максим Ровінський. - Кожен фронтовик в містах, де працює Штаб, щомісяця отримує допомогу продуктами від Гуманітарного штабу Ахметова. Напередодні Дня Перемоги дуже важливо приділити увагу кожному з них».

Всього в травні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити на Донбас продукти для формування 350 тисяч наборів виживання для дорослих і 42 тисяч дитячих наборів для мирних жителів Донецької і Луганської областей.

Станом на 6 травня 2015 року, волонтери Гуманітарного штабу видали понад 2 млн 900 тис. продуктових наборів мирним мешканцям Донецької та Луганської областей.