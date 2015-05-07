Лікарі одеського Військово-медичного центру в польових умовах надали допомогу понад 7,5 тис. поранених

Лікарі Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (Одеса) у польових умовах надали допомогу понад 7,5 тис. поранених у зоні проведення антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської облдержадміністрації, пославшись на інформацію полковника медичної служби, начальника центру Володимира Майданюка.

За його інформацією, за час проведення антитерористичної операції до Одеси було доставлено понад 3,5 тис. військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань України. Зараз на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону перебувають понад 150 учасників АТО.

За словами Майданюка, залежно від характеру захворювання і поранення, всім надається відповідна висококваліфікована медична допомога. Фахівці відділення травматології та інших структурних підрозділів хірургічного профілю здійснили близько 2 тис. хірургічних операцій.