У Києві відбудеться благодійний аукціон для збору коштів на лікування дітей із хворобами серця

У Києві у травні відбудеться благодійний аукціон для збору коштів на придбання медичного обладнання для лікування дітей із хворобами серця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, аукціон відбудеться в рамках проекту «Мистецтво заради життя».

12 травня у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» відкриється виставка «Мистецтво заради життя», на якій киянам та гостям міста презентують роботи 70 сучасних українських митців, які задля благодійної мети надали свої твори. Виставка триватиме до 18 травня. Підсумком виставки стане благодійний аукціон «Мистецтво заради життя», кошти з якого передадуть до Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії з метою придбання кардіологічного УЗ апарату EPIQ-7 та реанімаційного місця для малюків.

Організаторами виставки виступили: Благодійний фонд Бориса Ложкіна, НКММК «Мистецький Арсенал», спільно із арт-центром «Я Галерея», аукціонний дім «Золотое сечение».

У рамках виставки також представлять фотоісторію Марії Павленко у трьох частинах про дітей, пацієнтів центру, із вродженими або набутими вадами серця.

В КМДА зазначають, що Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України є унікальним медичним закладом, де проводиться діагностика, лікування та хірургічна корекція найскладніших вроджених вад серця та судин. За кількістю хірургічних операцій у 2014 році Центр є лідером серед аналогічних установ Європи.

Кардіологічний УЗ апарат EPIQ-7 є найсучаснішим універсальним кардіологічним УЗ-апаратом, аналогу якого щодо точності діагностики серця та судин немає у світі. За його допомогою можна проводити обстеження вагітних жінок, новонароджених, дітей та дорослих на однаково високому якісному рівні. Використання апарату EPIQ7 дозволить щорічно на якіснішому рівні проводити діагностику понад 10 тис. пацієнтів, що на 20% більше, ніж при використанні наявних апаратів.