Соцмережі руйнують шлюби, показало опитування

Фахівці юридичної фірми Slater and Gordon Lawyers кажуть: всього п'ять років тому Facebook рідко ставав причиною розлучень. Зараз все змінилося, і багато клієнтів вирішують розірвати шлюб через соціальну мережу. За даними опитування, кожен сьомий британець подумував про розлучення, тому що його партнер проводив дуже багато часу в соцмережах, передає meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Майже половина респондентів потай перевіряла обліковий запис партнера на Facebook. Кожен п'ятий опитаний сварився через соціальну мережу зі своєю другою половиною. Майже 25% подружніх пар, принаймні, один раз в тиждень сварилися з чоловіком через Facebook.

Близько 17% знайшли якусь інформацію про партнера в Інтернеті і щодня сварилися з ним з цієї причини. Більше 58% людей знали логін та пароль свого партнера. Такі респонденти заходили на сторінку коханого, щоб з'ясувати, з ким він спілкувався. Також їх цікавило, чи був партнер чесний з ними.