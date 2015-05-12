Показники радіаційного фону в Києві
11:11, 12 травня 2015Новини регіонів
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Радіаційний фону у місті Києві і в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення – у нормі.
Радіаційний фон в Києві і в зоні відчуження – в нормі / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що станом на 7 годину ранку 12 травня радіаційний фон у Києві становить 13 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 30 мікрорентген на годину).
У місті Чорнобиль – 24 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 50 мікрорентген на годину). На промисловому майданчику Чонобильської АЕС – 57 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 140 мікрорентген на годину).
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