Показники радіаційного фону в Києві

Радіаційний фон в Києві і в зоні відчуження – в нормі / Фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на 7 годину ранку 12 травня радіаційний фон у Києві становить 13 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 30 мікрорентген на годину).

У місті Чорнобиль – 24 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 50 мікрорентген на годину). На промисловому майданчику Чонобильської АЕС – 57 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 140 мікрорентген на годину).