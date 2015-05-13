Одещина: школярів-переселенців забезпечать оздоровчим відпочинком

У Одеській області всіх дітей-переселенців шкільного віку забезпечать літнім оздоровчим відпочинком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив в. о. начальника управління у справах сім'ї та молоді Одеської обласної державної адміністрації Андрій Яцеленко. За його словами, в регіоні офіційно зареєстровано 6 тис. дітей, які прибули із зони проведення антитерористичної операції, з яких шкільного віку - 2782 дитини.

«Всі діти з АТО, за бажанням їхніх батьків, будуть забезпечені відпочинком за державний рахунок, за рахунок обласного чи місцевого бюджету. Дані кошти передбачені», - заявив Яцеленко. Він додав, що з 1 червня в регіоні буде працювати дитячих 55 таборів і санаторіїв, які здатні за 1 зміну прийняти 18 тис. дітей.

Всього в області проживає 440 тис. дітей, з яких 245 тис. школярів. Обласна влада має намір оздоровити в поточному сезоні 144313 дітей шкільного віку.