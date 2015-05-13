Автоколона з наборами виживання від Штабу Ахметова вирушила в Маріуполь

Вранці 13 травня з Дніпропетровська в Маріуполь виїхала перша травнева автоколона 19-го Рейсу Ріната Ахметова з продуктами для переселенців на підконтрольних Україні територіях Донбасу і жителів міст на лінії зіткнення, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова.

22 великовантажних автомобілі везуть 440 тонн продуктів для оновлених наборів виживання: цукор, крупи, горох, борошно, вівсяні пластівці, макарони, олію, згущене молоко, сіль, консерви з сардин, паштет, дитячі овочеві і фруктові пюре, дитячі суміші та каші, вівсяні пластівці, манну крупу.

Ця доставка продуктів дозволить волонтерам вже на складі в Маріуполі сформувати 30 тисяч наборів виживання для дорослих і 6 тисяч дитячих наборів.

«Допомога від штабу Ріната Ахметова, яка сьогодні вирушає в Маріуполь, призначена переселенцям і жителям міст на лінії зіткнення, в яких не фінансуються бюджетні виплати. Тим, хто найбільше потребує допомоги. Щомісяця таким людям Гуманітарний Штаб видає 50 тисяч наборів в 32 містах і районах Донецької та Луганської областей підконтрольних Україні», – прокоментував відправку колони Максим Ровінський, волонтер Гуманітарного штабу Ахметова.

Всього в травні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити на Донбас продукти для формування 350 тисяч наборів виживання для дорослих і 42 тисяч дитячих наборів для мирних жителів Донецької і Луганської областей.

Станом на 12 травня 2015 року, майже 3 млн. продуктових наборів вже видано дорослим мирним мешканцям Донецької та Луганської областей по обидві сторони лінії зіткнення.