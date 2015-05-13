200 тисяч дитячих наборів від Штабу Ахметова отримали малюки до 2-х років з Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, станом на 12 травня 2015 року, Штаб видав сім'ям з дітьми до 2-х років, які мешкають в Донецькій та Луганській областях, і вимушеним переселенцям з Донбасу 201 469 дитячих наборів. Видача проводиться з серпня 2014 року, коли на Донбас була відправлена перша колона Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова з продуктами для мирних жителів.

За цей період гуманітарна допомога безкоштовно видавалася в більш ніж 60 пунктах видачі Штабу Ахметова, як на підконтрольній території Україні, так і в зоні АТО, і в містах на лінії зіткнення.

На підконтрольних територіях з серпня 2014 року по травень 2015 року було видано 173 953 дитячих наборів.

Сім'ї з населених пунктів на лінії зіткнення отримали 5 038 дитячих наборів.

Сім'ї-переселенці з дітьми до 2-х років з Донбасу, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях, отримали 22 478 дитячих наборів.

Дитячі набори від Штабу Ріната Ахметова за складом поділяються на 2 категорії в залежності від віку дитини: від 0 до 1 року, від 1 до 2 років. У набори входять дитячі овочеві і фруктові пюре, дитячі суміші та каші, манна крупа, вівсяні пластівці.

«У зоні АТО перебуває понад 40 тисяч дітей віком від 0 до 2-х років. З середини жовтня 2014 року з ініціативи Ріната Ахметова була запущена програма «Допоможемо дітям», в рамках якої Штаб спільно з волонтерами ФК «Шахтар» видає дитячі набори. Допомогою охоплені практично всі діти цього віку на підконтрольних територіях. Всього за час роботи Штаб видав понад 200 тисяч дитячих наборів для маленьких жителів Донбасу як на підконтрольних Україні територіях, так і в зоні АТО. Наші дитячі набори, в які входить дитяче харчування хорошої якості від українських виробників, дозволяють забезпечити необхідний раціон навіть новонародженої дитини. Ця програма допомоги нашим маленьким землякам дуже важлива для Ріната Ахметова, для Гуманітарного штабу. Ми розуміємо, наскільки складно народити і "підняти" дитину під час війни. Ми сподіваємося, що наші набори допоможуть малюкам вирости здоровими», - розповіла координатор Гуманітарного штабу Римма Філь.

На поточному тижні 2 колони 19-го Гуманітарного рейсу доставлять в Донецьк і Маріуполь продукти для формування ще 17 тисяч дитячих наборів.

Всього протягом травня Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити на Донбас продукти для формування 42 тисяч дитячих наборів для сімей з дітьми до 2-х років з Донецької та Луганської областей по обидві сторони лінії зіткнення.