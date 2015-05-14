У Львові у ресторані 28 осіб отруїлися їжею

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, протягом 12-13 травня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом – харчова токсикоінфекція госпіталізовано 28 осіб, у тому числі 4 дитини віком до 18 років та 1 громадянин Туреччини, які вживали страви в ресторані “Театр пива “Правда”.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, 13 травня о 10.50 диспетчер Львівського обласного медичного центру отримала повідомлення, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні в післяобідній час 12 травня почали потрапляти хворі з діагнозом «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція». При зборі епіданамнезу було встановлено, що всі захворілі 11 травня харчувалися у одному з ресторанів міста, що на площі Ринок і вживали кури-гриль, картоплю по-домашньому, страви з риби та страви з заварним кремом. Серед потерпілих - 4 дітей.

Ситуацію щодо можливого отруєння людей внаслідок споживання продуктів харчування у ресторані Львова зараз вивчають фахівці. Всім госпіталізованим пацієнтам проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Станом на ранок 14 травня госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.