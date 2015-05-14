У Тернополі чоловік, якому викликали "швидку", напав на лікарів

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції, про крадіжку автомобіля швидкої допомоги повідомила у міськвідділ міліції мешканка Тернополя учора близько 22.30.

Жінка заявила, що транспортом заволодів її син. Правоохоронці встановили, що тернополянка викликала «швидку», оскільки у неї виник конфлікт з сином і вона хотіла, щоб його госпіталізували у психоневрологічну лікарню.

Карета «швидкої» приїхала за вказаною адресою і припаркувалася біля під’їзду. В цей момент з будинку вибіг чоловік, тримаючи в обох руках щось схоже на ніжки від столу. Він був незадоволений тим, що його хочуть забрати, почав погрожувати лікарям та шоферу і вигнав їх з автомобіля.

Тікаючи, водій «швидкої» залишив ключі в замку запалювання. Цим скористався чоловік. Він сів за кермо, ввімкнув аварійну сигналізацію та поїхав від будинку. Крадія переслідували два автомобіля Державтоінспекції.

Утікач не реагував на сирени та заклики зупинитися. Не спинило зловмисника і те, що на одній з ям він пробив праве переднє колесо. Затримали чоловіка в районі вул. Бродівська, яка веде в приміське село Біла.

Зараз чоловік проходить медобстеження в психоневрологічній лікарні.

Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 ч. 1ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом.