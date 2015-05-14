Кількість людей, які отруїлися у ресторані Львова, зросла до 37

Про це повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, станом на 11.00 14 травня 7 осіб виписано зі стаціонару на їхню вимогу. На даний час в лікарні залишаються 30 осіб, з них 4 дітей. Стан 8 осіб наближений до задовільного, 22 – середньої тяжкості.

При зборі епіданамнезу встановлено, що всі захворілі 10-12 травня харчувалися в ресторані «Театр Пива «Правда».

Як поінформували УНІАН у Львівській обласній інфекційній лікарні, серед постраждалих внаслідок отруєння 1 громадянин Туреччини, жителі міст Києва і Львова, Дніпропетровської та Житомирської областей, а також працівники ресторану «Театр Пива «Правда».

Як повідомляв УНІАН, у Галицький райвідділ міліції Львова 13 травня близько 22.00, надійшло повідомлення від диспетчера Львівського обласного центру екстренної медичної допомоги про госпіталізацію в одну з львівських лікарень 28 осіб з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Встановлено, що всі пацієнти напередодні харчувались у ресторані „Театр пива „Правда” у центрі Львова.

За фактом масового отруєння людей правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Наразі призначено ряд експертиз, правоохоронці встановлюють обставини події.