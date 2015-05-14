Ректор Одеського медуніверситету пов'язує напад на себе з порушеннями, розкритими в НАМН України

Ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан пов'язує напад на себе з порушеннями, розкритими за його участю в Національній академії медичних наук (НАМН) України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Запорожан повідомив сьогодні на брифінгу в лікарні, де він проходить лікування після того, як його побили невідомі.

Ректор зазначив, що виявив принциповість у низці економічних питань, через що відбулися розбіжності «з деякими людьми» і розкриття низки порушень.

«Я підтримав заступника міністра у боротьбі з корупцією, у питаннях реформування медичної науки в Україні, в переведенні на гранти багатьох проектів... У своїх розслідуваннях ми досягли деяких успіхів, після яких стався інцидент», - сказав Запорожан.

Він припускає, що невідомі, які напали на нього вчора на території вишу, мали намір завдати смертельного поранення, але він встиг ухилитися від удару битою. «Я це розумію, як лікар», - зазначив ректор.

Проректор Одеського національного медуніверситету Владлена Дубініна повідомила УНІАН, що добре обізнана з діяльністю Запорожана безпосередньо в університеті. Вона стверджує, що потерпілий завжди ввічливий, коректний з усіма в спілкуванні.

«Я уявити не можу, що напад може бути пов'язаний з його роботою в рідному виші. Останнім часом він багато часу проводив у Києві. І я не виключаю, що напад може бути пов'язаний з роботою Валерія Миколайовича в столиці», - сказала Дубініна.

Наразі стан ректора стабілізувався. У нього забій головного мозку, забій плеча, ніг та ін.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня вранці в Одесі невідомі побили депутата обласної ради, ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана. Напад стався, коли ректор виходив із спортивного залу, розташованого на території вишу – в центрі міста.

За фактом нападу порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Довідка УНІАН. Доктор медичних наук, академік Валерій Запорожан очолює Одеський національний медичний університет з 1994 року. Є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженим винахідником України, повним кавалером ордена «За заслуги» трьох ступенів.