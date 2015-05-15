У Львові внаслідок отруєння у ресторані вже госпіталізовано 42 особи.

Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, з 12 до 14 травня в обласну інфекційну лікарню з діагнозом «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 42 особи, з них 4 дитини віком до 18 років, які харчувались в ресторані на площі Ринок у Львові.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху.

Як повідомляв УНІАН, за фактом масового отруєння людей після харчування в ресторані львівські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Призначено ряд експертиз, правоохоронці встановлюють обставини події.

Як поінформували УНІАН у Львівській обласній інфекційній лікарні, серед постраждалих внаслідок отруєння один громадянин Туреччини, жителі міст Києва і Львова, Дніпропетровської та Житомирської областей, а також працівники ресторану.