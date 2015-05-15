У Житомирській області нараховується понад 7 тис. вимушених переселенців

До Житомирської області на сьогодні прибули 7 тис.182 вимушених переселенців із окупованого Криму та зони проведення антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті соціального захисту Житомирської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, наразі на тимчасове проживання зі східних областей України в Житомирську область прибуло 7182 особи. Зокрема, з Донецької та Луганської областей прибуло 6872 особи, з Криму – 310 осіб.

Усі переселені громадяни забезпечені тимчасовим житлом, медичним обслуговуванням, продуктами харчування та товарами першої необхідності,запевняють в ОДА.

Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509, місцевими управліннями праці та соціального захисту населення обліковано 5520 внутрішньо переміщених сімей (8808 осіб).

Щомісячна адресна допомога призначена 5096 сім’ям (8217 особам), які мають право на неї.

З жовтня 2014 року по квітень 2015 року переселенцям виплачено адресної допомоги на загальну суму 25,5 млн грн., в тому числі 18,2 млн грн. - з початку року.