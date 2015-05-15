У постраждалих від отруєння у ресторані Львова виявлено сальмонельоз

У постраждалих внаслідок отруєння після харчування у львівському ресторані «Театр пива «Правда» медики виявили сальмонельоз.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, перші результати досліджень засвідчили наявність сальмонельозу вже у 8 постраждалих.

Також у департаменті охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації повідомили, що станом на 15 травня, кількість постраждалих після харчування у львівському ресторані продовжує збільшуватися і на даний час до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 52 особи, з них – 4 дітей.