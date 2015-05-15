У Києві 17 травня можна буде безкоштовно пройти медичне обстеження

16:26, 15 травня 2015
Новини регіонів
319

 У Києві в рамках оздоровчо-інформаційної акції, присвяченої Всеукраїнському дню боротьби з гіпертонією, 17 травня біля столичної мерії можна буде безкоштовно проконсультуватись у лікаря, зробити електрокардіограму, виміряти тиск і рівень цукру в крові.

Фото: УНИАН

Як повідомляє прес-служба КМДА, триватиме акція з 13.00 до 16.00.

Метою заходу є просвітницька робота серед населення з профілактики серцево-судинних захворювань та здорового способу життя.

Консультуватимуть людей лікарі-кардіологи і лікарі-санологи.

Акцію проводить Департамент охорони здоров’я КМДА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter