У Києві 17 травня можна буде безкоштовно пройти медичне обстеження

У Києві в рамках оздоровчо-інформаційної акції, присвяченої Всеукраїнському дню боротьби з гіпертонією, 17 травня біля столичної мерії можна буде безкоштовно проконсультуватись у лікаря, зробити електрокардіограму, виміряти тиск і рівень цукру в крові.

Як повідомляє прес-служба КМДА, триватиме акція з 13.00 до 16.00. Метою заходу є просвітницька робота серед населення з профілактики серцево-судинних захворювань та здорового способу життя. Консультуватимуть людей лікарі-кардіологи і лікарі-санологи. Акцію проводить Департамент охорони здоров’я КМДА.

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