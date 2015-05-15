У столиці буде проводитися День здоров'я

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 76 з 99 присутніх в залі депутатів.

Депутати доручили КМДА вжити відповідних організаційно-правових заходів щодо забезпечення виконання цього рішення.

День – 7 квітня – було визначено для відзначення на честь дня створення Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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Проект рішення ініційований Фондом волонтерів України.

«В умовах критичного стану здоров’я населення, недостатнього фінансування сфери охорони здоров’я, та нераціонального його розподілу (більша частина його використовується на лікування хвороб, а не на профілактику), актуалізується значення пропагування здорового способу життя та практичного значення залучення до нього якомога більшої кількості людей. Відзначення Міжнародного дня приверне увагу громадськості до цих проблем», - йдеться в документі.