Сумщина: діаспора передала реанімобіль для прикордонників, які служать в АТО

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Роман Ткач, машина 14 травня прибула з-за кордону. "Українська громада Німеччини та Скандинавії подарувала його громадській організації «Ініціатива Е+» (Київ), яка, у свою чергу, через Сумську центральну районну лікарню передала його прикордонникам.

Захід відбувся біля Сумської районної адміністрації за участі її голови Ігоря Кривозуба, начальника Сумського загону полковника Дмитра Ільчинського, волонтера громадської організації «Ініціатива Е+» Валентини Варави, представників Сумської ЦРЛ та волонтерського центру громадської організації «Самооборона Сумщини». Волонтери дообладнали реанімобіль необхідним медичним устаткуванням. Він відповідає усім вимогам і суттєво покращить стан медичного забезпечення охоронців кордону в зоні проведення АТО", - сказав Ткач.

За його інформацією, автомобіль у супроводі волонтерів відбув до одного з бойових підрозділів прикордонників, який виконує завдання із забезпечення правопорядку на державному кордоні у зоні АТО.

Начальник загону полковник Ільчинський подякував волонтерам, медикам і керівництву Сумського району за цей благодійний проект.