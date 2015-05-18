Львівщина: дівчинку уразило електрострумом під час селфі - стан тяжкий

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 17 травня о 19:50 в реанімаційне відділення Бродівської районної лікарні з діагнозом «опіки електричним струмом», було госпіталізовано 13-річну жительку села Смільне Бродівського району, яка під час фотографування на залізничному вагоні була вражена електричним струмом високовольтної лінії.

На даний час стан потерпілої дитини - тяжкий. Всі обставини та причини події з’ясовуються.