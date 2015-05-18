Львівщина: дівчинку уразило електрострумом під час селфі - стан тяжкий

12:51, 18 травня 2015
Новини регіонів
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У Львівській області 13-річна дівчина постраждала від розряду електричного струму високовольтної лінії під час спроби сфотографувати себе на даху залізничного вагону.

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 17 травня о 19:50 в реанімаційне відділення Бродівської районної лікарні з діагнозом «опіки електричним струмом», було госпіталізовано 13-річну жительку села Смільне Бродівського району, яка під час фотографування на залізничному вагоні була вражена електричним струмом високовольтної лінії.

На даний час стан потерпілої дитини - тяжкий. Всі обставини та причини події з’ясовуються.

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