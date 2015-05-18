У Києві оголошено штормове попередження

У Києві сьогодні оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією Українського гідрометеорологічного центру, до кінця доби у Києві спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с.

В результаті погіршення природних умов, пов’язаних з різким посиленням вітру, почастішали випадки падіння дерев та гілок. Міські та районні комунальні служби здійснюють ретельну перевірку зелених насаджень на території Києва з метою попередження в подальшому аварійних випадків. Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує в разі посилення вітру за можливості не виходити на вулицю.

Крім того, при сильному вітрі усі вікна необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель; у разі сильного вітру, за можливості, необхідно сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті; варто також уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, паркувати поруч з ними автотранспорт; перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його і вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети.

При падінні дерев, гілок, травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.