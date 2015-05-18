У Львові в лікарні залишаються 42 постраждалих від отруєння у ресторані

У Львові станом на понеділок, 18 травня, в лікарні залишається 42 особи, з них четверо дітей, які постраждали від отруєння після вживання їжі у львівському ресторані «Театр пива «Правда».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, станом на 18 травня, зі стаціонару Львівської обласної інфекційної лікарні виписали 13 постраждалих осіб на їхню вимогу. На стаціонарному лікуванні залишаються 42 особи, з них четверо дітей. Із числа госпіталізованих 24 пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості у 18-ми осіб стан наближається до задовільного. У 8 пацієнтів діагностовано сальмонельоз.

Триває комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Як повідомляв УНІАН, в період з 12 до 15 травня в Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з попереднім діагнозом – «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція» було госпіталізовано 55 осіб, з них 4 дитини, які харчувались в ресторації «Театр пива «Правда».